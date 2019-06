Hier stapten Katja en Freek in het huwelijksbootje

Het bruidspaar zelf liet wel weten dat ze het hele weekend feest vieren in de polder. De gasten overnachten in tipi’s. ,,We hebben een heel tipi-dorp hier waar alle vrienden slapen. Zelfs de vrienden die nooit kamperen stonden vanochtend met een hele grote lach op’’, aldus Katja. Freek: ,,Vannacht was het wel een beetje koud, maar vanochtend lagen mensen zelfs naast hun tipi omdat het te warm was.’’



Onder de aanwezige fotografen was ook Levin den Boer namens het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aanwezig. Hij moet direct toegeven dat hij weinig tijd had om te genieten van de omgeving. ,,We werden direct door de beveiliging naar de fotolocatie gebracht. Een soort campingplaats geloof ik. Dus echt goed om me heen kijken, nee dat ging niet.’’



Den Boer legde het stralende bruidspaar fraai vast in het ietwat verwilderde groen. ,,Dat was wel even duwen en trekken’’, vertelt hij lachend. ,,Het is wel een stuk minder romantisch als je daar staat, hoor. Het was vijf minuutjes klikken en toen was het weer voorbij. Maar dat hoort erbij. De kunst is om dan juist rust in de foto’s te brengen, dat is volgens mij aardig gelukt.’’