‘Hilarische’ Twentse vriendinnen vragen 135 euro voor oud ontbijtje in Bed & breakfast

De goedlachse Ruby en haar beste vriendin Maaike runnen sinds afgelopen zomer hun bed and breakfast in Enschede, bestaande uit een voormalige circuswagen en een knus ingerichte trailer.

Het was een luxe dat de deelnemers van het NPO 1-programma het duo überhaupt te zien kregen, want normaliter is hun onderneming ‘contactvrij’. Het knuffelige tweetal woont immers niet naast de wagens en onderhoudt voornamelijk via e-mail contact met gasten.

Die moeten normaal gesproken 135 euro per twee personen per nacht betalen voor een verblijf. Willen ze ook de sauna of jacuzzi gebruiken, dan komt er 50 euro bij. Op Twitter, waar het programma al snel trending topic was, wisten meerdere kijkers niet wat ze hoorden. ‘135 euro? In geen 135 jaar’, grapte iemand bijvoorbeeld.

Ontbijtje ligt klaar

Voor zo’n bedrag mag je wel een kakelvers ontbijt verwachten, dachten kijkers, maar die hoop bleek ijdel. De bed and breakfast is een zijonderneming van de goedgemutste vriendinnen, die daarnaast ook een druk gezinsleven én een andere baan hebben. Het ontbijt zat daarom een dag van tevoren al in de koelkast bij de trailers.

Het was wat onpersoonlijk, maar dat deerde hun gasten eigenlijk niet. Zeker niet in coronatijd, merkte Xandra op, die zelf een bed and breakfast heeft met haar zoon Klaas. Net als de andere gasten en pensionuitbaters Pierre en Anneke vergaten ze dankzij de heerlijke bedden bijna dat ze met een tv-programma meededen. Ook Ruby en Maaike zelf vielen in de smaak. ,,Ze zijn heel erg hoog in de energie’’, zei Pierre. ,,Hilarische meiden zijn het.’’

Volledig scherm Xandra hield bij het openen van de koelkast het deurknopje in haar handen. © NPO

Deurknopje

Anders dan op Twitter was de kritiek in de uitzending dan ook minimaal. Xandra raadde wel een luchtontvochtiger aan, aangezien zij door het uitzetten van het hout de koelkast niet open kreeg en het deurknopje in haar handen hield.

Pierre had liever gezien dat de jacuzzi andersom had gestaan, want nu zat hij met zijn rug naar de tuin, met teleurstellend uitzicht op een houten schot.

Volledig scherm Pierre vond het jammer dat hij in de jacuzzi uitkeek op een houten schot. © NPO

De sfeer bleef opperbest, ook toen de portemonnees moesten worden getrokken en de deelnemers bepaalden hoeveel ze hun verblijf waard vonden.

Anneke en Pierre betaalden de vraagprijs en Xandra en Klaas iets meer, waardoor Ruby en Maaike op 105 procent van de rekening uitkwamen. Xandra en Klaas moesten het doen met 103 procent, terwijl Anneke en Pierre de aflevering wonnen met maar liefst 110 procent van de vraagprijs.

Tweede plek

Met 1,4 miljoen kijkers staat Bed & breakfast op de tweede plaats in de lijst met de best bekeken programma’s van gisteren van de Stichting KijkOnderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur was, zoals bijna altijd, het best bekeken programma van de dag (2,1 miljoen kijkers op NPO 1).

The Voice Kids op RTL 4, waarin de 13-jarige Lilia grote indruk maakte op de coaches, trok 1,3 miljoen belangstellenden. De talkshow Beau, waarin de presentator een flater sloeg bij Frans Bauer en Marc-Marie Huijbregts grappen maakte over het huis van Guus Meeuwis, trok ook ruim 1,3 miljoen kijkers.

