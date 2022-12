Hilariteit in zwaar gesprek: baby van ernstig ziek stel laat wind en boer in nieuwsshow

Met videoEen veelbesproken Britse ‘wonderbaby’ heeft tijdens een zwaar gesprek voor hilariteit gezorgd door live op tv een windje en een boertje te laten in een nieuwsshow van de BBC. De presentatoren van het doorgaans preutse programma vonden het alleen maar hartverwarmend. ,,We praten over kanker én we lachen.’’

James Jefferson-Loveday uit het plaatsje Evesham kreeg een jaar geleden te horen dat hij de ziekte van Hodgkin had, een vrij zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De behandeling kon zijn vruchtbaarheid aantasten, dus besloot hij samen met zijn vrouw Bethany te proberen een kindje te krijgen. Bethany was ‘dolblij’ toen ze zwanger werd, maar de roze wolk was van korte duur.

Na 21 weken werd bij haar een non-hodgkinlymfoom gevonden, een iets andere vorm van kanker in het lymfestelsel. ,,De combinatie van zwanger zijn en ernstige non-hodgkin is ontzettend zeldzaam’’, zei behandelend arts Salim Shafeek eerder in een persbericht. ,,Bethany is het eerste geval dat ik zie in mijn 25 jaar als hematoloog’’, aldus de man, gespecialiseerd in aandoeningen rond de lymfeklieren.

,,Ik zal nooit het moment vergeten dat ik mijn diagnose kreeg’’, zei Bethany. ,,Ik weet nog dat ik me afvroeg hoe dit kon, omdat mijn man ook werd behandeld.’’ De doktoren noemden abortus een optie en hoewel Bethany nauwelijks hoop had dat de zwangerschap goed zou gaan, koos ze daar niet voor. De geliefden ondergingen tijdens de zwangerschap allebei chemotherapie, in Bethany’s geval zes slopende rondes.

Volledig scherm Bethany en James schoren allebei hun haren af tijdens hun behandeling voor lymfeklierkanker. © Privéfoto, via NHS

Een zwaardere behandeling was niet mogelijk en uitstellen ook niet. Zonder chemo zou Bethany het niet overleven, maar de kuur moest wel na 35 weken worden afgerond om op tijd te kunnen aansterken voor de bevalling. Een klein gelukje bij een ongeluk: echtgenoot James wist precies wat ze doormaakte. Toen zij haar haren verloor, schoor hij zich ook kaal. ,,Net als ik eerder in het jaar voor hem had gedaan.’’

Na een keizersnede kwam baby Heidi kerngezond ter wereld. ,,James en ik zijn het erover eens dat haar geboortedag de beste dag van ons leven is’’, zei Bethany. ,,Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. De dokter noemde Heidi een wonder. Terugkijkend op het afgelopen jaar heeft hij absoluut gelijk.’’

Volledig scherm Dokter Salim Shafeek en Bethany met baby Heidi. © Privéfoto, via NHS

Beide ouders zijn inmiddels kankervrij en vertelden hun verhaal donderdag bij Breakfast op BBC One, het bekendste ochtendprogramma op de Britse tv. Tijdens de show, die bekendstaat als uiterst keurig, liet de kleine Heidi eerst een windje en daarna een boer. ,,Liet ze nou een scheetje?’’ vroeg presentatrice Naga Munchetty. ,,Ze liet een wind. Ik vertel hier een heel emotioneel verhaal. Alsjeblieft Heidi, laat me dit afmaken’’, grapte ze.

,,Het is perfect, het wordt een terugkerende onderbreking tijdens dit gesprek’’, zei presentator Charlie Stayt. Munchetty besloot: ,,We praten over kanker én we lachen. Laten we vooral doorgaan.’’

Volledig scherm James en Bethany met hun 'wonderbaby' Heidi. © Privéfoto, via NHS

