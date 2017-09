Hillary Clinton schuift aan bij Late Show van Colbert

De voormalige presidentskandidate is momenteel op tournee om haar nieuwe boek What Happened aan de man te brengen. In het boek schrijft de 69-jarige Clinton over de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 en onderzoekt ze waarin ze de verkiezingen verloren heeft.



Trump's voormalige perswoordvoerder Sean Spicer bezoekt binnenkort ook een latenightshow, die met Jimmy Fallon, zo maakte het programma bekend. Spicer werd in juli ontslagen door Trump en vervangen door Anthony Scaramucci, die al na tien dagen het veld moest ruimen. Scaramucci was in augustus al te zien in de latenightshow van Stephen Colbert.