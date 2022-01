Hilversum houdt adem in nu The Voice-beerput is geopend

Een veenbrand die al maanden sluimerde veranderde zaterdag in een uitslaande fik. RTL meldt ’s ochtends dat uitzendingen van The Voice of Holland per direct worden opgeschort, omdat er berichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik waren binnengekomen. Het cryptische en afgemeten statement blijkt de opmaat van een dag waarin de ene onthulling de andere in razend tempo opvolgt, en ieder nieuw feit talloze nieuwe vragen oproept.