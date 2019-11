Hiphopfestival WOO HAH! strikt Kendrick Lamar als headliner

Kendrick Lamar is een van de belangrijkste hiphopartiesten van dit decennium. ,,Sinds zijn album ‘Good Kid, m.A.A.d. city’ uitkwam in 2012 heeft de Amerikaanse artiest zich binnen een kort tijdsbestek opgewerkt tot de huidige koning van de hiphop en één van de grootste artiesten van het moment’', schrijft het festival in een persbericht.



Lamar was in 2018 voor het laatst in Nederland te zien. Destijds stond hij in uitverkochte Ziggo Dome en sloot hij Lowlands af voor een bomvol hoofdpodium. ,,Volgend jaar zal hij op WOO HAH! een comeback maken in Nederland.’’



Naast Lamar heeft WOO HAH! nog 18 acts aan de line-up toegevoegd, waaronder A$AP Ferg, Cho, Gotu Jim en Lil Keed.



Het festival vindt jaar plaats op 10, 11 en 12 juli, op de Beekse Bergen.