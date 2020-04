Hitdocu Tiger King krijgt extra aflevering

Dat zegt wildparkeigenaar Jeff Lowe, een van de hoofdpersonen in de reeks, in een video die rondgaat op Twitter. Het is onduidelijk of de nieuwe aflevering echt een vervolg is, of meer een reünie van de hoofdrolspelers. Netflix deed dat laatste al eens met Love is Blind en de cast van When They See Us.



Tiger King ontpopte zich de afgelopen weken tot dé grote nieuwe kijkcijferhit van streamingdienst Netflix. In vrijwel alle landen ter wereld staat de serie bovenaan de lijst met best bekeken programma’s van Netflix. Ook in Nederland prijkt Tiger King inmiddels doorlopend in de top 3 van best bekeken programma’s.



Tiger King wordt geprezen als de ‘opvolger’ van soortgelijke successeries als Making a Murderer en Don’t Fuck with Cats. De reeks vertelt het verhaal van twee tegenpolen: Joe Exotic, de eigenaar van een goedlopend wildpark, en Carole Baskin, de oprichter van dierenrechtenclub Big Cat Rescue. Langzaam maar zeker voert regisseur Eric Goode de kijker met puzzelstukjes die leiden naar een gewelddadige ontknoping.