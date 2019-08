Hitkrant-oprichter Van de Wetering (72) overleden

The Kinks-toetsenist Ian Gibbons overleden

16:58 Ian Gibbons, voormalig toetsenist van de Engelse band The Kinks, is overleden. Hij is 67 jaar geworden. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. Zijn vroegere bandgenoten eren hem als ‘goede vriend en geweldig muzikant', schrijven Britse media.