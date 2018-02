Hitserie De Luizenmoeder krijgt tweede seizoen

De serie rond leerlingen, ouders en personeel van basisschool De Klimop was de afgelopen weken een enorme kijkcijferhit. Voorlopig hoogtepunt was de vierde aflevering, die gisteravond bijna 3,5 miljoen toeschouwers trok. Daarmee was de aflevering het best bekeken NPO3-programma ooit. Als de trend zich voortzet, zit de reeks volgende week boven de 4 miljoen kijkers.



Ster van de show is juf Ank, een personage van actrice Ilse Warringa. Een carnavalsversie van haar lied Hallo allemaal, gezongen door de Gebroeders Rossig uit Wijchen, behaalde onlangs de eerste plaats in de lijst met meest gedownloade nummers in iTunes.



Tv-columnist Angela de Jong noemde het niveau van de serie onlangs 'on-Nederlands hoog' en pleitte ervoor dat het programma dit jaar de Zilveren Nipkowschijf (prijs voor beste tv-programma volgens tv-critici) krijgt. De Jong roemde onder meer de treffende en herkenbare grappen in de serie en vond de politieke incorrectheid een verademing. Volgens Jan Albert de Weerd - bedenker, producent en regisseur van de serie - zijn dit de vier succesfactoren.