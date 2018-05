Hitserie Empire krijgt vijfde seizoen

De serie gaat over Lucious Lyon, een hoofdrol van acteur Terrence Howard, een charismatische superster die zich klaar maakt voor de beursgang van zijn bedrijf. De vrouwelijke hoofdrol is voor actrice Taraji P. Henson. De schrijvers zijn Lee Daniels en Danny Strong.



Het vijfde seizoen van Empire staat gepland voor eind 2018, begin 2019. Andere titels die in het nieuwe tv-seizoen terugkeren zijn The Gifted, The Orville, 911 en The Simpsons.



Nog niet bekend is of Star terugkeert, de zusterserie van Empire over drie getalenteerde zangeressen die zich een weg banen door de moordende muziekbusiness vol concurrentie.