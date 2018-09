Hitserie Making A Murderer komt snel met tweede seizoen

Het heeft even geduurd voordat de heftige docuserie met een tweede seizoen komt, maar nu is het bijna zover. Netflix laat in een reactie weten blij te zijn dat ze eindelijk het vervolg kunnen delen met hun kijkers. ,,Nu laten we zien hoe het is om veroordeeld te worden en vast te zitten voor iets wat je misschien niet hebt gedaan."



In het tweede deel van Making A Murderer wordt waarschijnlijk duidelijk hoe Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey het er vanaf brengen in de gevangenis. De twee zitten allebei vast voor moord, maar mogelijk zijn Steven en Brendan erin geluisd door de lokale politie.



Making A Murderer ging in september 2015 in première. De docuserie was direct een razend succes.