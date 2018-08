Hitserie The End Of The F***ing World krijgt tweede seizoen

De makers van de serie houden het oorspronkelijke team bij elkaar voor het tweede seizoen. Naast Charlie Covell zal ook Charles Forsman, de schrijver van het stripboek waarop de serie is gebaseerd, betrokken zijn bij het schrijven van het script.



Hoogstwaarschijnlijk zal het verhaal weer in het teken staan van James, gespeeld door Alex Lawther, en Alyssa, gespeeld door Jessica Barden. De twee besluiten samen weg te rennen van huis en krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen. James is ervan overtuigd dat hij een psychopaat is. Om dat zeker te weten heeft hij een plan gemaakt om Alyssa te vermoorden.



Het is nog niet zeker of er nieuwe of oude personages worden toegevoegd aan de hitserie. Ook is nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen wordt uitgezonden.