Hitshow De Kwis stopt na zeven jaar: 'Gigantische klap'

In een persbericht voeren de heren overigens wel een reden aan: ze geven grappend vicepremier Hugo de Jonge de schuld. De CDA-politicus was vanavond de eerste gast in het nieuwe seizoen van De Kwis en werd aan het einde van de aflevering traditiegetrouw onderworpen aan de zogenoemde Inkwisitie. De Jonge antwoordde 'ja' op de vraag of De Kwis na dit seizoen moet stoppen, aangezien hij slechts een beperkt aantal keer 'nee' mocht zeggen tegen de veelal vervelende vraagstukken.



En aan dat antwoord houden de Kwismasters zich. ,,Als wij zélf onze Inkwisitie al niet serieus nemen, kunnen we dat ook niet verwachten van onze gasten'', reageert Jeroen Woe. ,,We moeten wel, maar het is een gigantische klap'', voegt Niels van der Laan knipogend toe.



Rob Urgert noemt het gekscherend 'schokkend' dat de overheid zou kunnen bepalen wat er in Nederland op tv komt. Ook Joep van Deudekom is ontzet, maar respecteert het besluit. ,,Hij is ruim 20 jaar jonger dan ik, maar het is wel onze vice-premier.''



Ondanks de grappende toon van het persbericht stopt het programma volgens een woordvoerder van BNNVARA wel echt.