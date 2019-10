Hoe Addy van den Krommenacker per ongeluk modekoning werd

Sylvie Meis vliegt busi­nessclass vanwege privacy

9:10 Sylvie Meis boekt liever geen vliegtickets meer in economyclass. ,,Ik besef dat reizen met business- of firstclass een enorme luxe is. Ik stel mezelf daar ook zeker vragen over, maar er zit een prijskaartje aan anonimiteit”, schrijft de presentatrice en influencer in haar column in Grazia.