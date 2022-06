Hoe een auditie bij American Idol van Adam Lambert de frontman van Queen maakte

met video'sAls zelfs Queen Elizabeth met een lepeltje op een kopje op de melodie van jouw hit mee tikt, dan ben je relevant. Weer was het de iconische rockgroep Queen gelukt om een spetterend optreden te geven, nu op het jubileumfeest van de 96-jarige vorstin. Ook zonder de onvervangbare Freddie Mercury staat er nu een formatie van formaat, mede dankzij nieuwe frontman Adam Lambert. Maar hoe kwam de zanger van hits als Whataya want from me en Ghost town bij de Britse rockers terecht?

De weg van Adam Lambert naar Queen begint in 2009 met een auditie bij American Idol. Na flink wat ervaring op te hebben gedaan in de musicalwereld - zo speelde hij onder meer in Wicked - vond hij het tijd voor een zangcarrière. Hij auditeerde met - hoe kan het ook anders? - Bohemian Rhapsody van Queen. Lambert overtuigde de jury, hoewel Simon Cowell wel zijn twijfels had. Hij vond de zanger nogal theatraal.

Lees verder onder de video van de auditie (mocht de video niet werken klik dan hier).

Desalniettemin maakte de auditie op veel mensen indruk. Volgens Queen-gitarist Brian May, in die tijd op zoek naar een nieuwe frontman, kreeg hij het filmpje van de toen 27-jarige Lambert van duizenden mensen toegestuurd. Maar ook andere rock-iconen zijn onder de indruk, want in de kwartfinale van American Idol krijgt hij toestemming om Whole lotta love van Led Zeppelin te zingen. Het is voor het eerst in acht seizoenen van de talentenjacht dat de groep toestemming geeft aan een kandidaat om een nummer van hen te zingen.

Lees verder onder de video van Whole lotta love (mocht de video niet werken klik dan hier).

Bij het zien van Lamberts uitvoering van Whole lotta love zijn ook May en drummer Roger Taylor om. Taylor vertelde eerder bij Good Morning America dat de groep zelf actie ondernam omdat ze samen wilden werken met Lambert: ,,We kwamen in contact met de makers en we vroegen of we mee konden doen in de finale. We vlogen over om te zingen met de twee finalisten en het werd magisch met Adam.” Samen brachten ze toen - met ook de uiteindelijke winnaar Kris Allen - We are the champions in de finale.

Lees verder onder de video van We are the champions (mocht de video niet werken klik dan hier).

Toch duurde het nog even voordat Lambert zich echt aan zou sluiten bij de Britse formatie. Hij debuteerde met zijn soloalbum For your entertainment en scoorde een enorme hit met Whataya want from me. Pas tijdens de MTV European Music Awards in 2011 staan ze weer samen op het podium. Met een medley van acht minuten spelen ze de zaal plat. ,,We hadden onmiddellijk chemie", vertelde May daarover. ,,We kunnen persoonlijk goed met elkaar opschieten en dat telt. Maar we waren ook onder de indruk van zijn instrument (zijn stem, red.) en hoe hij die kan gebruiken.”

Lees verder onder de video van het optreden op de MTV European Music Awards (mocht de video niet werken klik dan hier).

De volgende zomer voegde Adam Lambert zich op een permanentere basis bij Queen. Ze toerden samen door Europa en speelden optredens in Rusland. De rest is geschiedenis. Samen treden ze vanaf dat moment op onder de noemer Queen + Adam Lambert, als eerbetoon aan Freddie Mercury. Lambert had overigens ook nog een klein rolletje in de film Bohemian Rhapsody, waarin hij een vrachtwagenchauffeur speelt waar Freddie Mercury (Rami Malek) een avontuurtje mee beleefde. De cirkel vanaf zijn auditie is rond.

Volledig scherm Queen + Adam Lambert. © REUTERS

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: