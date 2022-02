Hoe goed ken jij André van Duin?

Drie kansen op wéér een Edison voor Suzan & Freek: ‘Supertrots en vereerd’

HARREVELD/ ZIEUWENT - Liefst drie kansen hebben Suzan & Freek om een Edison te winnen. Met het album Dromen In Kleur is het van oorsprong Achterhoekse muziekduo genomineerd in de categorieën ‘Album, ‘Pop’ en ‘Nederlandstalig’.

18 februari