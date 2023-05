Hoe goed ken jij Annie M.G. Schmidt?

Jessie J moeder geworden van een zoontje: ‘Hij is mijn wereld’

Jessie J (35) is vorige week moeder geworden van een zoontje. Dat maakt de zangeres vrijdag bekend in haar Instagram Stories. ‘Ik geniet van elke seconde en kan nog steeds niet geloven dat hij echt is en van mij is’, jubelt de Britse superster.