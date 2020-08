Hoe Gouden Kooi-pestkop Huub een belangrijke naam werd achter de schermen bij reality-tv

Een vriend van hem zei het treffend, op het hoogtepunt van zijn roem in de zomer van 2008: „Er is maar één uitweg: volledig verdwijnen in de anonimiteit.” De in Oldenzaal geboren en getogen Huub van Ballegooy is dan - samen met ‘Terror Jaap’ - een van de bekendste en meest besproken televisiefiguren van dat moment.

„Ik was in die zomer zo afgrijselijk bekend, dat over straat lopen er gewoon niet in zat”, vertelt hij nu. „Als deelnemer aan een realityshow ben je bijna publiek bezit geworden. Ik stond voor het stoplicht en mensen trokken gewoon mijn autodeur open. ‘Jij bent Huub toch?’ Het was niet normaal.” Of zoals ze in de Gouden Kooi zouden zeggen: Fokking niet normaal.