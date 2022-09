Hoe het imago van koningin Camilla omsloeg van ‘rottweiler’ tot rolmodel

met video LIVE | Eerste burgers bewijzen koningin Elizabeth laatste eer, wachtrij iets afgenomen tot 3,8 kilometer

In Westminster Hall hebben de eerste burgers de laatste eer bewezen aan koningin Elizabeth. De rij wachtenden had bij de start van het publieke eerbetoon, omstreeks 18 uur onze tijd, een lengte van 4,8 kilometer. Rond 21 uur onze tijd was dat nog 3,8 kilometer. De overleden vorstin ligt opgebaard tot maandagmorgen 06.30 uur Britse tijd. Omstreeks 11 uur volgt de staatsbegrafenis. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

14 september