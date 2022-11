‘Hoe houdt Máxima die mantel toch op z’n plek? Met magneten?’

Het was koningin Máxima, en dus niet de prinsessen, die vandaag de show stal tijdens de halfjaarlijkse fotosessie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Waar haar dochters kozen voor ‘veilige’ broekpakken, deed Máxima iets waar menig vrouw jaloers op is.

Zo op het eerste gezicht passen het koningspaar en de prinsessen mooi bij elkaar, meent modejournaliste Josine Droogendijk, die de mode van het koningshuis op de voet volgt. ,,Je ziet er het herfstpalet duidelijk in terug. Voor de prinsessen geldt: ga er maar aan staan, je bent prinses en tegelijkertijd ben je ook een gewoon tienermeisje die naar school of naar de universiteit gaat. Wat trek je dan aan? Er wordt iets koninklijks van je verwacht, maar je wil er ook mee aankomen bij je leeftijdsgenoten.’’ Het antwoord daarop werd de broekpak. Zowel voor Amalia, Alexia als Ariane. Droogendijk noemt dat een veilige keuze, maar wel logisch.

Prinses Amalia wordt vaker gespot in een broekpak, zoals afgelopen Koningsdag. ,,Daar zal ze zich het meest fijn in voelen’’, denkt Droogendijk. Er is in ieder geval goed over nagedacht. Wie goed kijkt, ziet dat de groene kleur van Amalia's pak terugkomt in Máxima's mantel. ,,Normaal gesproken gaan de prinsessen klassiek gekleed. Dat is nu niet zo. Het is vooral veilig. Amalia's hoge hakken kan ik wel waarderen.’’

Droogendijk ontdekte dat Ariane een (geruit) jasje van haar moeder draagt. ,,Op een of andere manier is er altijd iets van Máxima te zien bij de meiden. Dat laat wel iets zien over hun bewondering voor hun moeder. Blijkbaar is zij ook een stijlicoon voor de prinsessen.’’ Grappig detail: het duurde even voordat Droogendijk zag dat Amalia's pak ‘gewoon’ van Zara is. ,,Ze maakte het mij moeilijk, doordat ze de kleppen van haar zak naar binnen had geslagen. Dan oogt een jasje gelijk anders.’’

Volledig scherm © Brunopress

De koningin koos voor een bekende mantel die ze vaak eerder droeg. Vermoedelijk behoort het tot haar favorieten. ,,Het is ook verstandig’’, vindt Droogendijk. ,,Het koningshuis ligt natuurlijk onder vuur. Er wordt geklaagd over de hoge kosten van het koningshuis. Als je dan voor een bekende jas kiest, kan dat een bewuste boodschap zijn.’’ Waarom draagt Máxima de mantel over haar schouders? ,,Ik heb het zelf al een paar keer geprobeerd, maar voor je het weet sta je voor gek en ligt die mantel op de grond. Ik weet niet hóe zij 'm op zijn plek houdt? Het lijkt wel alsof er magneten in haar schouders zitten. Ik vind het knap dat ze het aandurft, zeker bij zo'n fotomoment. Het is wel iets wat heel erg bij Máxima past. Niemand in Nederland, draagt zijn jas zo.’’

Sowieso vindt Droogendijk dat het de koningin is, die er ook nu weer uitspringt. ,,Je hebt te maken met drie broekpakken, blazers en rechte lijnen, zakelijke looks, dan is juist dit mooi. Een rijke stof, een rok van vegan leer, dat is juist wel leuk.’’ Over de blouse van Amalia werd extra goed nagedacht. Het gaat om een exemplaar van Zeus Edeo. ,,Dat is een Grieks label waar Máxima maandag mee werd gespot in Griekenland.’’

Over de koning is de modejournaliste ‘heel tevreden’. ,,Voor zijn doen is dit een heel goed pak. Die stapeling van stof bij zijn enkels, dat is zijn handelsmerk. Ik vind hem er oprecht netjes uitzien.’’

Volledig scherm © Brunopress

