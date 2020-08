Het is een simpele vraag: hoe is het nu met Alf? Maar de wereld – in elk geval onze planeet – wacht al dertig jaar op een antwoord. In 1990 was voor het eerst het vierde en finale seizoen van de Amerikaanse comedyserie Alf te zien, over de avonturen van een Alien Live Form (Alf) die met zijn ruimteschip is gevlucht van zijn ontploffende planeet Mermac en neer pletterde op aarde, in de garage van de oer-Amerikaanse familie Tanner. De Tanners deden er van alles aan om hun exotische huisgenoot verborgen te houden, vaak zonder al te veel medewerking van de alien.