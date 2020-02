Hoe is het nu met... Gijs Wanders?

Vaak had hij het gevoel dat het erg slecht ging met de wereld, als hij op de redactie een dagelijkse portie doffe ellende voorbij zag komen. ,,Als dat het enige beeld is dat je hebt, is dat erg somber’’, legt Gijs Wanders (69) uit. In 2005 stopte hij daarom bij het NOS Journaal, waar hij 25 jaar lang werkte als presentator en als verslaggever. ,,Ik was bang dat ik het nieuws zou missen, maar al snel merkte ik dat het niet het geval was.’’