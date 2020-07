Hoe is het nu met...? Maartje van Weegen

'Uit­spraak zaak-Brit­ney wordt niet openbaar gemaakt’

8:39 De uitspraak die de rechter heeft gedaan in de zaak rond het wettelijk gezag over zangeres Britney Spears zal niet openbaar worden gemaakt. Dat meldt The Blast op basis van papieren van de rechtbank in Los Angeles. Hiertoe is besloten omdat de uitspraak over haar mentale welzijn en dat van haar kinderen gaat.