Hoe Johnny Depp in enkele dagen meer dan 5 miljoen euro rijker werd

In amper enkele dagen tijd is Johnny Depp (59) een klein fortuin rijker geworden, met dank aan kunstwerken van zijn hand die verkocht werden. Het gaat om beperkte oplages van kleurrijke portretten van onder anderen reggaezanger Bob Marley en de acteurs Heath Ledger en River Phoenix. De verkoop via de Londense galerie Castle Fine Art bracht meer dan 5 miljoen euro op.

Insiders weten dat Johnny Depp naast acteur en muzikant ook een begenadigd kunstenaar is. En dat is maar goed ook voor de Hollywood-ster, want na de ophefmakende rechtszaak tegen zijn ex Amber Heard staat hij bij veel filmmaatschappijen op de zwarte lijst.

Maar de acteur komt prima aan de bak met zijn kunst. Zijn portretten van bekende koppen van Hollywoodlegenden verkoopt hij voor 4500 pond per stuk, omgerekend zo’n 5000 euro. Of 17.500 pond voor de volledige reeks van vier, een kleine 20.000 euro. Een woordvoerder van de Londense galerie verklaarde gisteren dat alle prints zo goed als uitverkocht zijn, goed voor een opbrengst van zo’n 4,5 miljoen pond (5 miljoen euro).

Het is al de tweede expositie van Johnny Depp in enkele maanden tijd. Zijn eerste reeks portretten van onder anderen Bob Dylan, Al Pacino en Keith Richards (van de Rolling Stones) vloog midden vorig jaar de deur uit. Dat betekent dat Depp het afgelopen jaar meer dan 8 miljoen pond (9 miljoen euro) verdiende met z’n kunst. ,,Ik vind het fantastisch dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in mijn werk - mijn kunst dus - los van mijn dagelijkse job”, liet Depp in een reactie weten aan de Britse krant Daily Mail. Hij verblijft de laatste tijd meer in Europa en het Verenigd Koninkrijk dan in de VS, omdat hij daar ‘meer geïnspireerd is door de omgeving’.

Terugkeer naar het scherm

Het ziet er wel naar uit dat Depp, die als winnaar uit de rechtszaak met Amber Heard kwam, binnenkort zijn job als acteur weer kan opnemen. Producer van filmreeks Pirates of the Carribean, Jerry Bruckheimer, ziet hem graag terugkeren als Jack Sparrow. Dat vertelde hij afgelopen weekend in een interview. Daarnaast is Depp een film aan het opnemen over het leven van koning Louis XV, en tekende hij voor de regie van een biopic over het leven van de Italiaanse kunstenaar Modigliani.

