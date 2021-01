Hoe kun je getrouwd zijn met Nederlands grootste stijlicoon en toch zo vaak een modemisser maken?

Palestijn­se 'koningin van de techno' weer vrij na arrestatie: 'Ik dacht dat mijn leven voorbij was’

5 januari Een wereldberoemde Palestijnse dj die vlak voor de jaarwisseling werd aangehouden omdat ze op een belangrijke heilige plek een technofeest zou hebben gegeven, is op borgtocht vrijgelaten. De 30-jarige Sama Abdulhadi mag in afwachting van het onderzoek haar land niet verlaten. In een bericht op Instagram dankt ze haar fans voor de steun. ,,Ik dacht heel eerlijk dat mijn leven voorbij was.”