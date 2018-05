Hoe nu verder met het Songfestival?

Het viel de selectiecommissie afgelopen jaar tegen: veel grote namen die publiekelijk positief over een Songfestivaldeelname waren geweest, bleken in werkelijkheid niet bereid naar Lissabon af te reizen. Eén A-naam wilde wel heel graag: Waylon. Hij bood zichzelf aan en de AVROTROS sprong gretig in op die offerte. Nu zijn missie om het festival te winnen eindigde in het onderste gedeelte van de eindstrijd, is de vraag welke strategie AVROTROS moet kiezen om het volgend jaar op z’n minst een stuk beter te doen. De omroep wil eerst deze editie evalueren voor uitspraken worden gedaan over komend jaar. Het ligt echter voor de hand lering te trekken uit de fout die nu twee maal op rij is gemaakt: Nederland reisde met een topartiest, maar zonder toplied naar het festival. Zowel Waylon als OG3NE kreeg carte blanche wat betreft de liedkeuze. Ze kozen, vanuit hun oogpunt begrijpelijk, voor zelfgeschreven (of in OG3NEs geval door hun vader geschreven) songs.

Liedschrijvers

Een te overwegen optie is komend jaar nu eens bij het nummer te beginnen. Nederland kent internationaal geroemde liedschrijvers als de vier keer voor een Grammy genomineerde Giorgio Tuinfort of Louis Schoorl (dit jaar componist van de inzending van Zweden). Waarom hen niet aangezocht een bijdrage te leveren?



Dan kan wellicht daarna gekeken worden welke sterzanger of -zangeres die song het beste kan vertolken. Geruchten over wie daarvoor in de markt zijn, zijn er voldoende. De vaakst genoemde namen: zangeressen Romy Monteiro (25) en Maan de Steenwinkel (21). Beiden charismatische én vocaal veelzijdige entertainers.



Zij zouden ook een danceproductie van een van onze bekende dj's kunnen vertolken. Pogen een naam als Martin Garrix, Hardwell of Armin van Buuren zelf aan de start krijgen, lijkt een hopeloze missie. Zij zijn simpelweg veel te duur en zijn vermoedelijk niet bereid hun reputatie op het spel te zetten in een tv-show waar ze niet live kunnen draaien. Maar een productie aanleveren kan uiteraard wel. Met een internationaal gekende merknaam van pakweg Hardwell op de song, is attentie in Israël verzekerd. En aandacht betekent op het Songfestival bijna per definitie ook stemmen.