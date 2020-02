Hoe twee doodnormale mannen als royals trouwden: ‘Zelfs Marijke Helwegen keek haar ogen uit’

Blue Ivy (8) heeft nu al eerste grote award voor zangkun­sten gewonnen

12:50 Blue Ivy Carter is gisteravond in de voetsporen van haar vader en moeder getreden. De achtjarige dochter van Jay-Z en Beyoncé won haar eerste grote award tijdens de 51e uitreiking van de NAACP Image Awards, de prijzen van de National Association for the Advancement of Colored People.