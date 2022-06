Hof: Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht zonder sticker

hoe is het nu met? Atomic Kitten toch niet met nieuwe muziek: ‘Te veel lol met Whole again en The tide is high’

Waar zijn ze gebleven? Sterren van toen die uit de schijnwerpers zijn verdwenen. Vandaag de Britse meidengroep Atomic Kitten, vooral bekend van de monsterhit Whole again uit 1999. ,,Weggeweest? We treden al jaren bijna elk weekend op!’’

24 juni