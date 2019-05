Høken: ongecompliceerd feesten en zuipen

Ze speelden hun laatste concert drie jaar geleden in een volgepakt GelreDome, onder de heerlijke noemer Ajuu, de mazzel. Flink verergerde astmaklachten dwongen Normaal-frontman Bennie Jolink tot een rustiger bestaan, zonder optredens.



En toch klimmen Jolink en zijn metgezellen van Normaal morgen weer een podium op, in ‘hun’ Achterhoek. Op het tractorpulling-terrein in Lochem willen zij en hun fans minimaal nog één keer ‘olderwets høken’. Jolink kan dat dankzij nieuwe medicatie, die zorgen voor wat hij bij RTV Oost omschreef als een ‘genezing van bijbelse proporties’.



Olderwets høken dus. Olderwets is ouderwets, dat snapt iedereen nog wel. Maar wat betekent høken toch, is de vraag aan Meindert Bussink (37) uit Zutphen; gitarist, conservatoriumdocent in Amsterdam en bovenal warm pleitbezorger van alle muziek die in de Achterhoek gemaakt wordt. Zo bracht hij het Achterhoekse muziekmagazine Behind the Corner - ‘vrije vertaling van Achterhoek’ – uit. En is hij het enige vaste bandlid van de Achterhoekse ‘all star roulatieformatie’ Hooked.



Allereerst, zegt Bussink, zeggen alleen niet-Achterhoekers ‘höken’. ,,Je moet niet de eu-klank uit het woord breuken gebruiken, maar de oeu uit oeuvre voor die o met het streepje.’’



Dan, over de betekenis: ,,Het staat vooral voor lol trappen met je vrienden, zonder al te veel gedoe. Feesten, bier zuipen. Voor mij staat het ook heel erg voor de Achterhoekse mentaliteit die ik nogal miste toen ik 10 jaar lang in Amsterdam woonde. Er schuilt iets ongecompliceerds in, niet over alles hoeft moeilijk gedaan te worden. Høken kan trouwens ook heel goed op je motor. Lekker scheuren, veel gas geven.’’