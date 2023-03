Holland Zingt Hazes-concert vrijdag live te zien op Videoland

pink floyd-legende Roger Waters zegt ‘fuck them!’ tegen Frankfurt na cancelen show, Cidi doet oproep aan Ziggo Dome

Het concert van Pink Floyd-legende Roger Waters in Frankfurt is door het stadsbestuur van de Duitse stad geannuleerd. De reden is de ‘voortdurende anti-Israëlische houding’ van de zanger. Het komt zelden voor dat een concert van een wereldster op last van de gemeente wordt afgelast. Waters is niet te spreken over het besluit. ‘Fuck them!’, twittert hij. In Nederland gaan de drie concerten gewoon door. ,,Dit betekent niet dat we achter zijn uitspraken staan”, zegt organisator Mojo.