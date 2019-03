Holly Mae Brood en Viktor Verhulst presenteren RTL5-realityreeks Love Island

interviewActrice-zangeres Holly Mae Brood (24) gaat samen met de even oude Vlaming Viktor Verhulst de Nederlands-Belgische variant presenteren van de internationale kijkcijferknaller Love Island . Daarin gaan in eerste instantie tien jonge singles op een droomlocatie in Spanje op zoek naar een liefdesrelatie. De realityshow, waarbij kijkers het lot van koppels of deelnemers kunnen bepalen, trekt in Engeland en Australië al jaren miljoenen kijkers. Holly Mae is er helemaal klaar voor. ,,In Love Island draait het veel minder om lust dan in bijvoorbeeld Temptation Island .”

Love Island is vanaf mei dagelijks te zien bij RTL 5 en Videoland. Medio mei reist Holly Mae, de dochter van rocklegende Herman Brood (1946-2001) en zijn Xandra, af naar de Spaanse villa waar het flirten en koppelen - als dat tenminste lukt - onder de brandende zon plaatsvindt.

Zin in?

,,Zeker! Voor mij is dit officieel de eerste keer dat ik een programma op de Nederlandse televisie presenteer. Spannend dus. Het is een jong en fris format dat wat mij betreft goed bij me past. Ik krijg bij Love Island de kans om mezelf te zijn en ik kan als presentator, op basis van ontwikkelingen in het programma of indrukken die ik opdoe met de deelnemers of stellen, zeggen wat ik vind.”



Gaan we je vanaf mei elke dag en zes weken lang op de buis zien?

,,Waarschijnlijk niet. Er zullen ook uitzendingen zijn waarin Viktor (de zoon van de Belgische Studio 100-baas Gert Verhulst, red.) en ik amper in beeld komen. Het draait natuurlijk om de Love Island-deelnemers en niet om ons als presentatoren. We hebben vooral een sturende en begeleidende rol.”



Het format lijkt wat inhoud betreft een beetje op Temptation Island. Of juist niet?

,,Love Island is onvergelijkbaar met Temptation waarin het om seks en lust draait en waar relaties door verleiders en verleidsters op de proef worden gesteld en in sommige gevallen kapot gemaakt. In Love Island draait het juist om het op een organische manier vormen van koppels. En de kijkers gaan dat allemaal meemaken en beïnvloeden.”



Beïnvloeden? Hoe dan?

,,Er komen een Love Island-app waarmee kijkers kunnen stemmen op hun favoriete singles en stellen. Wie te weinig stemmen krijgt, moet het programma verlaten. Vervolgens worden de open plekken ingevuld met nieuwkomers. Deelnemers moeten niet alleen hun uiterste best doen voor elkaar, maar ook in de picture komen bij het publiek. Spelletjes spelen is er niet bij. Dat doorzien tv-kijkers gelijk. Het gaat dus om een interactieve realityreeks die semi-live zal worden uitgezonden. Wat je op televisie ziet, is kort daarvoor daadwerkelijk gebeurd.”



Je hebt zelf een relatie met acteur Soy Kroon (23). Had je jezelf, als je nog vrijgezel was geweest, opgegeven voor zo'n programma?

,,Nee! Ik houd mijn privéleven liever privé. Laat ik het zo zeggen: als ik in een liefdesontdekkingsfase zou zitten, zou ik het bewust buiten de schijnwerpers houden. Maar ik kan me wel voorstellen dat alleenstaande mannen en vrouwen zich voor Love Island opgeven. Het is natuurlijk heerlijk om als single zes weken op vakantie te gaan naar een prachtige Spaanse villa en daar ook nog, wie weet, de liefde van je leven of althans een goede match ontmoeten.”



Recent ontstond commotie toen bleek dat een Britse deelneemster aan Love Island en later haar vriend zich van het leven hadden beroofd. Heftig nieuws!

,,Afschuwelijk. Maar ik heb er niet echt een mening over. Ik weet dat het is gebeurd, maar ook dat er geen link was tussen Love Island en hun treurige daad. Dat soort dingen kunnen altijd gebeuren. Verder: ik ben er niet bij geweest dus kan ik er moeilijk over oordelen. "

Volgens een woordvoerder van RTL worden deelnemers aan de Nederlandse versie van Love Island heel goed begeleid. ,,Ze krijgen voor, tijdens en ook na het programma psychologische hulp van experts. Dat heeft de allerhoogste prioriteit. De nazorg is dus uitstekend.”