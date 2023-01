Holly Mae Brood in nieuwe feelgood komedie

De Break-Up Club vertelt over een bedrijf dat een unieke service aanbiedt: het uitmaken van relaties. Wie een partner niet durft te dumpen of geen zin heeft in gedoe, die kan onbezorgde vrijbuiters Dylan (Westendorp) of Mick inhuren. Dit loopt goed totdat zij worden ingehuurd om journalist Zoë te dumpen. Zij bijt zich vast in een kritisch artikel over de Break-Up Club.