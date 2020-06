Hollywoodlegende Carl Reiner (98) overleden

Carl Reiner, bekend van de Ocean’s-filmreeks en tal van televisieseries, is gisteravond op 98-jarige leeftijd overleden. Reiner stierf een natuurlijke dood in zijn huis in Beverly Hills, laat zijn assistente weten aan Variety .

Reiner gold als een van de meest productieve entertainers in de geschiedenis van de showbizz, als acteur heeft hij zo’n honderd producties op zijn naam staan. Reiners omvangrijke carrière besloeg ruim zeventig jaar, waarin hij een Grammy, negen Emmy’s en The Mark Twain Prize for American Humor in de wacht sleepte.

De steracteur was bekend van series als Hot in Cleveland, Two and a Half Men, House,The Dick Van Dyke Show (die hij bedacht en schreef) en films als The Russians are Coming, The Russians are Coming en Ocean’s Eleven, Twelve en Thirteen. Ook was hij de ontdekker van comédienne Mary Tyler Moore. Zijn meest recente filmrol had hij als stem in Toy Story 4 (2019).

Naast acteur was Reiner succesvol als producer, schrijver en regisseur. Hij maakte onder andere de films The Jerk met Steve Martin, That Old Feeling met Bette Midler en Sibling Rivalry met Kirstie Alley en Carrie Fisher.

Een van Reiners kinderen is ook een grote naam in filmland: regisseur Rob Reiner, bekend van klassiekers als Stand by Me, When Harry Met Sally... en A Few Good Men.

Scène tussen Carl Reiner en Brad Pitt uit Ocean’s Eleven: