Hollywoodsterren doen oproep voor verantwoord vuurwapengebruik in films

Zo’n tweehonderd Hollywoodsterren, onder wie comédienne Amy Schumer, actrice Julianne Moore en producer J.J. Abrams, hebben in een open brief opgeroepen tot verantwoord vuurwapengebruik in films. Ook vragen ze om het aantal scènes waarin kinderen vuurwapens gebruiken te beperken.

Volgens de ondertekenaars is in het verleden bewezen dat terughoudendheid in films en tv-series jegens roken en rijden onder invloed en het stimuleren van het dragen van autogordels een gunstige invloed heeft gehad op het imago van die onderwerpen. ,,Het is nu tijd om vuurwapenveiligheid op te pakken’’, schrijven de sterren in samenwerking met de non-profitorganisatie Brady Campaign.

Het is de ondertekenaars er niet om te doen om vuurwapens volledig uit te bannen op tv of in films. ,,We vragen schrijvers, regisseurs en producers om terughoudend te zijn met vuurwapengeweld op het scherm en om te laten hoe vuurwapens op een veilige manier gebruikt kunnen worden.’’ Zo zou in de film getoond kunnen worden dat vuurwapens veilig worden opgeborgen. Ook zou er voorafgaande aan de opnames een discussie gevoerd moeten worden over de vraag of er alternatieve wapens gebruikt kunnen worden in bepaalde scènes zonder de integriteit van de film of de serie geweld aan te doen.

Daarnaast roepen de briefschrijvers op om scènes waarin kinderen met vuurwapens te zien zijn zo veel mogelijk te vermijden. In het jaar 2020 kwamen volgens het Amerikaans gezondheidsagentschap CDC 4368 kinderen en jongeren tot en met 18 jaar om het leven door vuurwapens. Dat zijn er gemiddeld 12 per dag.

De brief volgt op recente schietpartijen in de VS waarbij tientallen mensen omkwamen, onder meer op een basisschool in Uvalde en in een supermarkt in Buffalo.

