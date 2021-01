Hollywoodsterren woedend op Trump

Update LIVE | ‘Enkele medewer­kers Witte Huis stappen op’, Facebook en Instagram blokkeren accounts Trump

8:25 Meerdere medewerkers van het Witte Huis zijn opgestapt na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Ingewijden zeggen dat de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump is vertrokken. Ook de stafchef van presidentsvrouw Melania en de evenementplanner van het Witte Huis dienden hun ontslag in. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.