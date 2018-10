Honden plassen massaal tegen borstbeeldjes Donald Trump

De beeldjes, die staan op een steen met daaronder een grasmatje, zijn volgens Amerikaanse media al op een aantal New Yorkse stoepen gezien. Maker en bedenker Phil Gable, baas van de firma Porcupine Armadillo (vertaald: stekelvarken gordeldier) ziet zijn straatobject niet alleen als sneer richting Trump. ,,Het genereert ook aandacht voor mijn bedrijf en voorkomt dat honden hun behoefte in voortuinen doen.''

Gable ging weloverwogen aan de slag. ,,Ik heb speciaal gekozen voor een wat jongere versie van de president. De looks van het beeldje zijn Trump in de tijd dat hij aanwezig zou zijn geweest golden showerparty's (plasseksffeesten, red.)'', aldus de directeur die zelf honden heeft. ,,Ik weet dus dat vooral reutjes de behoefte hebben om overal en nergens met urine een geurspoor achter te laten.''

Puppy's

Voordat Gable zijn satirische straatbeeldjes neerzette, besproeide hij ze met met urine van jonge honden. Hij ving de plas thuis op toen hij een van zijn puppy's zindelijk aan het maken was. ,,Ik wilde zeker te weten dat honden ook echt hun poot zouden optillen als ze mijn Trumps passeerden.'' Hij stelt dat honden in New York dat inmiddels doen. ,,Nog even en het wordt een natte, stinkende troep rondom de tijdelijke objecten.''

Gable heeft naar eigen zeggen inmiddels 'ettelijke positieve en nog geen negatieve' reacties gekregen. ,,De meeste mensen moeten er hartelijk om lachen.'' Een aantal beelden is spoorloos verdwenen. ,,Vermoedelijk gestolen of weggehaald door de gemeente of politie.'' De bedrijfsleider van het reclamebureau zit niet bij de pakken neer. ,,Er zijn alweer nieuwe exemplaren in de maak. Die gaan we wel steviger verankeren aan het trottoir, opdat niemand ze kan meenemen.'' De gemeente New York heeft nog niet gereageerd op de beeldjes. Trump evenmin.