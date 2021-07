Hoofdingang NOS uit voorzorg afgesloten vanwege dreiging

Volgens de politie Gooi en Vechtstreek is er ‘uit voorzorg’ ook extra politie op het Mediapark aanwezig. ‘Dit mede in verband met de veiligheidsmaatregelen die daar getroffen zijn’, valt er te lezen op het Twitter-account van het team. Een woordvoerder van de politie Gooi en Vechtstreek bevestigt dat de hoofdingang van de NOS is afgesloten, maar kan verder nog niets over de zaak kwijt.



Dat geldt ook voor de NOS. ‘De hoofdingang van de NOS is momenteel uit voorzorg afgesloten in verband met een dreiging, die door de politie wordt nagetrokken’, aldus een woordvoerder van de zender.