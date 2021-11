Hoofdpiet last persconferentie in, maar het ‘belangrijkste nieuws is al gelekt’

Ondertussen zorgde het tekort aan pakjes voor de nodige onrust in het Pietenhuis. Er moest daarom zo snel mogelijk een en ander opgehelderd worden en dus besloot Hoofdpiet een persconferentie in te lassen. Of de persconferentie nog echt nut zal hebben, is nog de vraag. Het Sinterklaasjournaal wist het belangrijke nieuws namelijk al te lekken: er zouden nieuwe cadeautjes zijn besteld. ,,Maar we zijn er morgen natuurlijk wel bij, want je weet maar nooit of die problemen echt zijn opgelost”, aldus de verslaggeefster.