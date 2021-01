Hoofdrol voor Demi Lovato in nieuwe comedyserie Hungry

Het is niet helemaal duidelijk of het bij deze ‘food issues’ om eetproblemen of andere zaken gaat. In een persverklaring schrijft zender NBC: ‘Hungry volgt een groep vrienden die bij dezelfde praatgroep zitten over voedingsissues zitten en elkaar helpen in hun zoektocht naar de liefde, succes, en dat ene ding in de koelkast dat alles beter maakt.’

Onder meer Sean Hayes, bekend als Jack uit Will & Grace, is een van de andere producenten van de serie. Demi was in het laatste seizoen van die show te zien als Jenny, de draagmoeder van Will.

Alhoewel Demi zich later meer richtte op muziek, heeft ze ook een flinke acteer-cv. Op haar tiende brak ze door in de serie Barney & Friends en later was ze te zien in Disneyfilms Camp Rock (2008) en sequel Camp Rock 2: The Final Jam (2010), waarin ze een meisje speelde dat droomde van een muziekcarrière. Op de soundtrack van die eerste film stond haar duet This Is Me met Joe Jonas, wat Demi haar eerste hit opleverde. Ook was te zien in de musicalserie Glee waarin ze Dani speelde, een muzikante uit New York.

