Hoogstaand zijn de heren van VI niet, maar het is in elk geval geen eenheidsworst zoals de rest

Nu de kijkcijfers van de verschillende talkshows onder druk staan en niemand bij de eclatante scores van DWDD of Pauw (en Jinek in haar NPO 1-tijd) in de buurt komt, is het hip om te zeggen dat Nederland talkshow-moe is. Maar dat waag ik te betwijfelen. Het genre kampt met een ander probleem. En dat viel maandagavond weer eens extra op.