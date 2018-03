Hoogzwangere Khloé poseert op de valreep nog in pikante lingerie

Een foto, waarop Khloé te zien is met haar inmiddels riante buik, werd vandaag door de socialite op Instagram gezet. Het kiekje haalde in vier uur tijd maar liefst 2,3 miljoen likes. Khloé Kardashian is in verwachting van een meisje. De vader is haar nieuwe vriend Tristan Thompson. De realityster, die de afgelopen maanden zo ongeveer alle stadia van haar zwangerschap met de wereld deelde, was van 2009 tot 2016 getrouwd met de 2.08 meter lange Amerikaanse basketballer Lamar Odom.