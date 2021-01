Hoopvolle belofte van cultuurmakers: straks, als we weer mogen, wordt alles ingelost

Heel even - en dat is een zeldzaamheid – is taalkunstenaar/wiskundige/cabaretier Jan Beuving stil. Dan tovert hij met woorden: ,,Deze actie is een vastbesloten besluit om niet te berusten. Wij laten als cultuurmakers zien dat we weliswaar gekooid zijn, maar niet in onze hoofden. We kunnen niets, ons product is onverkoopbaar, maar het komt vanzelf’’

Beuving (38) schenkt met zijn column een boodschap van hoop, die tal van podiumkunstenaars, theaters, festivals, bedrijven en organisaties vandaag verspreiden onder de noemer De Belofte. Bijna een jaar ligt het culturele leven in Nederland zo goed als op z’n gat, door het virus dat ons leven beheerst. Na alle uitingen van ergernis, onbegrip, berusting en onvrede werd het tijd voor een ander, zeldzaam unaniem geluid vanuit de culture wereld, vonden de initiatiefnemers. Beuving: ,,Een boodschap die vooruit beweegt en niet stampvoet, weent en berust op de plaats.’’

De Belofte heeft haar oorsprong in theater De Flint in Amersfoort, waar programmeur Lieven Cooiman Beuving vroeg een column te schrijven voor de zakelijke sponsoren van het theater, die in coronaloze tijden worden uitgenodigd voor voorstellingen. Cooiman: ,,De kern van de column raakte me, over de schoonheid en magie van een lege zaal en de belofte die zo’n zaal herbergt. En dat, zolang de zaal niet open mogen, die belofte alleen maar groter wordt. De hele sector zal die belofte straks waarmaken: wij zullen er staan, als we weer mogen.’’

Cooiman leek het mooi als een aantal gezelschappen en andere theaters dezelfde boodschap uit zou dragen, waarna zo’n beetje de gehele podiumkunstensector zich achter Beuvings column schaarde. Er werd een video gemaakt waarin theaterdieren als Simone Kleinsma, Peter Pannekoek en Soumaya Ahouaoui, maar ook choreograaf Hans van Maanen en dirigent Jaap van Zweden, de tekst van Beuving voordragen. Uri Eugenio danst, Iris Hond, Hannes Minnaar, Helena Basilova en Yang Yang Cai spelen Canto Ostinato van de in 2012 overleden componist Simeon ten Holt op piano. De video is te zien op de site van deze krant.

En dan zijn er nog tientallen cultuurmakers, gezelschappen, theaters, festivals, media, culturele opleidingen en fondsen, impresariaten en producenten die de gloedvolle woorden van Beuving van harte ondersteunen. Wat een eensgezindheid.

Lobby

,,Kunstenaars hebben niet de lobbykracht van bijvoorbeeld de KLM, of pakweg de advocatuur. Die laatste branche heeft zich direct bij de eerste golf verenigd en net zo lang in Den Haag gelobbyd totdat de advocatuur als vitaal beroep werd aangemerkt, zodat de kinderen van advocaten nu naar de noodopvang mochten. Dat is ons allemaal niet gelukt. Maar vandaag komen we wel samen naar buiten met één boodschap. Eentje die niet zeurt, maar hoop geeft. En bovenal de kracht van kunst laat zien.’’

