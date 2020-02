Hooverphonic gaat naar Songfestival met ‘Release Me’

Release Me is een ballade die qua sound prima past in het oeuvre van de groep.

De bekende Vlaamse dj Peter Van de Veire, tevens vast songfestivalcommentator, kreeg van het nummer “een vintage-Hooverphonic-gevoel”, zegt hij tegenover VRT Nieuws. ,,Het plaatje klopt volledig. Dit zou eigenlijk perfect in de soundtrack van een James Bond-film kunnen zitten. Het nummer heeft geen gigantische uithaal, maar de toonwissel in het nummer raakt me wel.”



Volgens Van de Veire is het nummer sterk genoeg voor een finaleplaats. Om die te bereiken moeten de Belgen eerst de eerste halve finale overleven. Daarin krijgt het mogelijk hulp van de Nederlandse fans, want die mogen in de eerste halve finale meestemmen. Hooverphonic, al 25 jaar actief, scoorde door de jaren heen ook diverse hits in Nederland.



België was in oktober het eerste land dat zijn inzending voor het songfestival bekendmaakte.