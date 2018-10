Horrorfilm Halloween verbreekt records in VS

Met het eerste deel in 1978, het debuut van Jamie Lee Curtis, maakte regisseur John Carpenter een van de grootste horrorklassiekers uit de jaren zeventig. De iconische thriller, over een gemaskerde maniak die babysitters vermoordt, werd een blauwdruk voor talloze soortgelijke slasherfilms die de bioscopen in de jaren tachtig overspoelden. Halloween 2018 draait vanaf volgende week ook in de Nederlandse theaters.

Er waren de afgelopen weken meer onverwachte hits in de Amerikaanse bioscopen. Dankzij megahits als de Marvel-film Venom en de muziekfilm A Star is Born met Lady Gaga zijn de opbrengsten nu al 50 procent hoger dan in 2017.