House of the Dragon: niet zo goed als Game of Thrones

De openingsmuziek van House of the Dragon laat er geen enkele twijfel over bestaan. De opvolger van Game of Thrones (2011-2019), wat chronologie betreft eigenlijk een voorloper, gebruikt dezelfde herkenningsmelodie die ook als ringtone erg gewild is.

Haalt de nieuwe reeks, die vanaf maandag wekelijks op HBO Max is te zien, hetzelfde niveau als de originele bejubelde fantasyserie die met prijzen overladen werd? Maar wel afsloot met een omstreden en onbevredigend slotakkoord waardoor nog veel fans ’s nachts in angstzweet wakker schrikken?

Na het bekijken van zes van de tien afleveringen – aan de overige vier delen wordt nog gesleuteld om de special effects op orde te krijgen – kan de voorlopige conclusie alleen maar luiden; zo goed als Game of Thrones wordt House of the Dragon beslist niet.

House of the Dragon Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Fantasyserie (HBO Max)



Hoe komt dat? Om te beginnen zijn de personages minder aansprekend als in de vorige serie. Hoofdpersoon is koning Viserys I (gespeeld door Paddy Considine). Hij is op leeftijd, heeft een geheimzinnige ziekte onder de leden en dubt over zijn opvolging. Tot vervelens toe vraagt deze aartstwijfelaar in de eerste drie delen om advies aan zijn entourage. De enigen die hij niet raadpleegt zijn de bedienden.

Eigenlijk komt zijn tienerdochter Rhaenyra Targaryen (een rol van Emma D’Arcy) in aanmerking voor de troon, maar een vrouw wordt niet getolereerd. Dus trouwt de hoogbejaarde, voorzien van een platinumblonde pruik die steeds dunner wordt zodat zijn hoofd in aflevering zes steeds meer op Gollum uit The Lord of the Rings lijkt, met een vriendin van zijn dochter, Alicent Hightower (Olivia Cooke) ook een tiener, die hem mannelijk nageslacht moet geven.

Monsterachtige drones

House of the Dragon speelt zich 171 jaar eerder af dan Game of Thrones. Gevolgd wordt de koninklijke familie Targaryen die een belangrijke troef in handen heeft: getemde draken die als monsterachtige drones ingezet kunnen worden tegen de vijand. Elk pasgeboren koningskind krijgt een drakenei om later een band met het dier te krijgen. De meest imponerende scène in de eerste aflevering is als Rhaenyra op de rug van haar persoonlijke draak haar entree maakt.

In visueel opzicht heeft House of the Dragon, geschat budget 200 miljoen dollar, zeker veel te bieden. De veldslagen, het kasteel van de Targaryens op Westeros en vooral de vuurspuwende draken maken indruk, maar in verhaaltechnisch opzicht wordt de kijker karig bedeeld.

Vergeleken met Game of Thrones kent House of the Dragon minder verwikkelingen, memorabele personages en verrassende gebeurtenissen die de kijker geschokt achterlaten. Het plot vervalt te vaak in herhalingen en de sprongen in de tijd lijken vooral op gemakzucht gebaseerd. Ook is het even wennen aan de acteurs van kleur die belangrijke bijrollen mogen invullen.

Het verhaal, dat ook probeert de vrouwelijke hoofdfiguren meer tot hun recht laat komen, lijkt minder intrigerend en gelaagd dan Game of Thrones. Het neigt naar voorspelbaarheid en dat is een doodzonde in het fantasygenre. Pas aan het slot van aflevering zes lijken de intriges een verrassende wending te nemen, maar misschien zijn veel kijkers dan al afgehaakt.

En de acteurs? Zitten er weer aankomende sterren bij zoals met Emilia Clarke, Kit Harrington en Sophie Turner in Game of Thrones wel het geval was? Het zou ons verbazen als een van de hoofdrolspelers deze status weet te krijgen. Daarvoor zijn hun rollen echt te flets ingekleurd.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: