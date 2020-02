Hugh Grant: De laatste tijd probeer ik mijn carrière een andere wending te geven

Hugh Grant heeft nog niets van zijn zelfspot verloren. Leg hem de vraag voor of hij ook verslavingen heeft en hij antwoordt direct: ,,Jazeker, ik ben zwaar aan de drank. Maar wat wil je ook. Ik ben een vader van vijf jonge kinderen. Dan moet je toch wat.’’



Grant, 59 inmiddels, trekt er een stalen gezicht bij. Maar de ironie druipt van zijn woorden af. Kwinkslagen en serieuze constateringen wisselt hij tijdens een interview voortdurend af.



Serieus is hij zeker als hij over zijn rol als de louche privédetective Fletcher in de nieuwe misdaadfilm van Guy Ritchie praat en een direct verband legt met zijn privéleven. ,,Fletcher is iemand die zoekt naar de stront in het leven van anderen. In opdracht van een sensatiekrant. Ik ken deze types. Heb ze zelf meegemaakt.



,,Mijn telefoon is jarenlang afgeluisterd, mijn vuilnis is onderzocht, mijn familie is lastiggevallen en er is zelfs een keer bij mij ingebroken. Zeven jaar heb ik via rechtszaken gevochten tegen deze praktijken. Daarom is het wel ironisch dat ik nu zelf zo’n figuur speel.’’