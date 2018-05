Hugh Grant gaat trouwen met jongere Zweedse vriendin

De Britse krant The Sun ontdekte het voorgenomen huwelijk doordat de twee gaan trouwen in het Londense stadsdeel Kensington and Chelsea. Wanneer koppels daar willen trouwen, moeten ze dat minstens 29 dagen van tevoren bekendmaken. De aankondiging wordt vervolgens gedurende die periode getoond in het stadhuis.



Dat Hugh nu eindelijk gaat trouwen, verbaast zijn vrienden, schrijft The Sun. De acteur staat namelijk bekend als eeuwige vrijgezel. ,,Hij mag binnenkort met pensioen, maar is eindelijk een familieman geworden'', aldus een insider. Twee maanden geleden beaamde Grants ex Liz Hurley ook dat hij is veranderd: ,,Zijn kinderen hebben hem getransformeerd van een heel erg ellendig persoon naar een lichtelijk ellendig persoon.''



Hugh en Anna zijn inmiddels zes jaar samen en hebben drie kinderen. Ook heeft de Notting Hill-ster twee kinderen met zijn ex Tinglan Hong.