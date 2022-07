Hugh Grant ontkent deelname aan verfilming interview Andrew

De acteur deelt op Twitter een artikel dat als kop heeft: Hugh Grant is ‘in talks’ to play Prince Andrew in film about his 2019 BBC interview (Hugh Grant is ‘in gesprek’ over het spelen van prins Andrew in een film over zijn BBC-interview in 2019). ‘Nee dat doe ik niet. Nooit van gehoord’, reageert de acteur daarop in de tweet. Het artikel zelf, afkomstig van het tijdschrift OK!, is inmiddels aangepast op basis van de tweet van Grant.