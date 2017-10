Hugh Hefner wordt eerste man op cover Playboy

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Playboy dat een man in zijn eentje op de voorpagina staat. Elf keer eerder was het covermodel een man en geen vrouw, maar in alle gevallen werden de mannen in kwestie wel omgeven door vrouwelijke 'bunnies' of modellen.



Voor de voorpagina van de nieuwe Playboy is een foto van Hefner uit 1965 gebruikt. Ook inhoudelijk besteedt Playboy veel aandacht aan het overlijden van Hefner. Zo staat er een verhaal in van zijn zoon Cooper over zijn vader. Behalve de reguliere editie die aan de mediatycoon is gewijd verschijnt er ook nog een aparte special over zijn leven.