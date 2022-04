Hugo Borst voorspelde het al in 2014: ‘VI gaat er uit met een knal’

Musicalster Oeuvre­prijs voor Pia Douwes: ‘Voor zo’n award ben ik nog best jong’

Het is een week van extremen voor musicalster Pia Douwes (57). Dinsdag overleed haar moeder, een van haar grootste fans, in haar armen. Vanavond ontvangt zij de Oeuvre Award tijdens het Musical Awards Gala in Rotterdam Ahoy.

28 april